Умер регги-музыкант Джонни Нэш

Американский исполнитель музыки в стиле регги, соул и поп Джонни Нэш скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на сына певца.

Он умер естественной смертью во вторник, 6 октября, в собственном доме. Другие подробности его кончины не раскрываются. «Он был прекрасным отцом и семьянином. Он любил людей и мир. Семья была его всем. Поклонникам будет его не хватать», — рассказал Джон Нэш-третий.

Музыкант родился в Хьюстоне (штат Техас) в 1940 году. Карьеру в качестве певца он начал в 1956 году. Особенную популярность Нэш обрел на Ямайке, став одним из первых успешных исполнителей регги неямайского происхождения.

В 1972 музыкант выпустил сингл I can see clearly now, который стал хитом и разошелся тиражом более миллиона копий. Песня заняла первую строчку на хит-парада Billboard Hot 100 и оставалась на вершине чарта в течение четырех недель.