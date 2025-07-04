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19:08, 4 июля 2025Силовые структуры

Нападение на полицейского в Нальчике показали на видео

В Нальчике неизвестные мужчины напали на полицейского и попали на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Нападение двух мужчин на сотрудников полиции в Нальчике показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах снятых с разных ракурсов видно, что преступление произошло на одной из оживленных городских улиц, где образовалась автомобильная пробка. Слышатся выстрелы, видно как двое мужчин убегают, один из них чуть прихрамывает.

О вооруженном нападение в Нальчике на полицейского сообщалось ранее 4 июля. Один сотрудник ДПС ранен. Напавших было двое, один из них сбежал, второй был ликвидирован.

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