Нападение на полицейского в Нальчике показали на видео

Нападение двух мужчин на сотрудников полиции в Нальчике показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует издание Baza.
На кадрах снятых с разных ракурсов видно, что преступление произошло на одной из оживленных городских улиц, где образовалась автомобильная пробка. Слышатся выстрелы, видно как двое мужчин убегают, один из них чуть прихрамывает.
О вооруженном нападение в Нальчике на полицейского сообщалось ранее 4 июля. Один сотрудник ДПС ранен. Напавших было двое, один из них сбежал, второй был ликвидирован.