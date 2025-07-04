Нападение на полицейского в Нальчике показали на видео

В Нальчике неизвестные мужчины напали на полицейского и попали на видео

Нападение двух мужчин на сотрудников полиции в Нальчике показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах снятых с разных ракурсов видно, что преступление произошло на одной из оживленных городских улиц, где образовалась автомобильная пробка. Слышатся выстрелы, видно как двое мужчин убегают, один из них чуть прихрамывает.

О вооруженном нападение в Нальчике на полицейского сообщалось ранее 4 июля. Один сотрудник ДПС ранен. Напавших было двое, один из них сбежал, второй был ликвидирован.