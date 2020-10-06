Умер основатель рок-группы Van Halen

Основатель рок-группы Van Halen Эдди ван Хален скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Twitter сообщил сын гитариста Вольфганг.

«Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком», — написал он.

Van Halen — американская хард-рок-группа, основанная в 1972 году в Калифорнии братьями Эдвардом и Алексом Ван Хален. Коллектив считается одним из самых коммерчески успешных и находится на 19-м месте в списке самых продаваемых исполнителей в истории США.

Четыре альбома группы достигали вершин американского хит-парада, а самый известный сингл Jump стал международным хитом и достиг вершины американского хит-парада Billboard Hot 100. В 2007 году Van Halen была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Хален входит в список «100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone» и возглавляет рейтинг «100 величайших гитаристов всех времен по версии читателей журнала Guitar World».