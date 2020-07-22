Умер фронтмен группы Cardiacs

Умер фронтмен британской рок-группы Cardiacs Тим Смит. Об этом сообщает портал NME.

В 2008 году музыкант перенес сердечный приступ, из-за которого впоследствии у него развилось невралгическое расстройство. Официальная причина смерти Смита пока не объявлена. Ему было 59 лет.

Тим, родившийся в Суррее в 1961 году, создал свою группу в 1977 году вместе с Джеймсом «Джимом» Смитом, Майклом Пью и Питером Таггом. Творчество Cardiacs послужило источником вдохновения для таких коллективов, как Napalm Death, Blur, Faith No More и Radiohead. За свою карьеру музыканты выпустили десять студийных альбомов. Из-за необычного сочетания жанров, встречающихся в их песнях, появился термин pronk, означающий прогрессивный панк. При этом фронтмен всегда настаивал на том, что они играют психоделический рок или обычную поп-музыку.

В 2008 году Cardiacs приостановили музыкальную деятельность. Причиной стал сердечный приступ Смита.

