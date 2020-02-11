Умер основатель группы Ladysmith Black Mambazo

Основатель, руководитель и бывший солист акапельной группы Ladysmith Black Mambazo Джозеф Шабалала скончался в Претории, Южно-Африканская Республика. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает BBC News.

Причина смерти пока не уточняется. Шабалала умер в больнице. Ему было 78 лет.

Память о музыканте через официальный аккаунт в Twitter почтили в правительстве ЮАР.

Ladysmith Black Mambazo была основана в 1959 году, а мировую известность приобрела в 1986-м с выходом альбома Graceland американского музыканта Пола Саймона — коллектив принял участие в записи релиза. За время своего существования Ladysmith Black Mambazo завоевала пять наград «Грэмми».

Шабалала завершил музыкальную карьеру в 2014-м, однако в группе продолжают выступать его сыновья.