Умерла оперная певица Мирелла Френи

Оперная певица Мирелла Френи умерла в городе Модена, Италия. Об этом сообщает USA Today.

Артистка скончалась в своем доме. Причиной смерти стала серия инсультов. Певица также страдала миопатией, сообщил ее представитель Джек Мастроианни. Френи было 84 года.

Певица дебютировала в 1955-м в опере «Кармен», исполнив роль Микаэлы. Она выступала на сценах в США, Европе, России, снималась в видеооперах. В 1993-м Френи получила орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» и орден Почетного легиона Франции.

В ноябре 2019-го стало известно о смерти французской актрисы и певицы Мари Лафоре. Она скончалась в возрасте 80 лет в швейцарском городе Женолье.