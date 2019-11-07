Вокалистка группы White Ring умерла в 37 лет

Умерла вокалистка американской витч-хаус-группы White Ring Кендра Малия. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте коллектива.

«31 октября 2019 года Кендра Малия покинула нас. Я действительно не знаю, что еще сказать в данный момент, кроме того, что я люблю тебя, Кендра. Кендра навсегда», — говорится в публикации.

Причина смерти певицы не уточняется. Ей было 37 лет.

В конце 2000-х годов второй участник группы Брайан Куркимиллис познакомился с Кендрой Малией на сайте MySpace. В 2010 году они решили создать совместную группу и выпустили первый мини-альбом Suffocation. Последний микстейп White Ring под названием Chaind 2 вышел в мае.

В начале октября стало известно о смерти 56-летней певицы и гитаристки панк-рок-группы The Muffs Ким Шаттак. Она умерла из-за бокового амиотрофического склероза, с которым боролась на протяжении нескольких нет.