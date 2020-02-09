Умер автор музыки к «Республике ШКИД»

В Санкт-Петербурге умер народный артист России, композитор Сергей Слонимский. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

О смерти коллеги журналистам объявил президент Филармонического общества Санкт-Петербурга Борис Березовский. Причина смерти не уточняется. Слонимскому было 87 лет.

Он выступил автором музыки к фильмам «Республика ШКИД» («У кошки четыре ноги») и «Интервенция» («Гром прогремел»), операм «Виринея», «Мастер и Маргарита» и «Король Лир», а также к балету «Икар». Слонимский написал 34 симфонии, восемь опер и три балета.

Композитор преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, ему было присвоено звание академика Российской академии образования. Он был лауреатом многочисленных премий, а также кавалером ордена Почета и Командорского креста ордена «За заслуги» Республики Польша.

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