Умер известный композитор Владлен Неплох

Умер российский композитор и педагог Владлен Неплох. Об этом сообщил театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где он трудился с 1985 года, а с 1996-го — заведовал музыкальной частью.

Ему было 83 года.

Неплох был известным джазовым музыкантом, играл в нескольких оркестрах, в том числе в оркестре Вайнштейна. Также он преподавал по классу бас-гитары в Школе искусств имени Ростроповича.

26 октября ушел из жизни белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Музыкант, сочинявший музыку для ансамбля «Песняры», скончался после продолжительной болезни в возрасте 54 лет.

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