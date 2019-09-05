Умер исполнитель песни «Снег кружится»

Умер певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» в четверг, 5 сентября, со ссылкой на родственников артиста.

В беседе с агентством «Москва» жена музыканта Татьяна Путра пояснила, что причиной смерти 71-летнего Петерсона стало онкологическое заболевание: «У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить, где она была конкретно. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его "свалило"».

Музыкант родился в Риге, где окончил специальную музыкальную школу при Рижской Государственной консерватории по классу кларнета, а затем научился играть на аккордеоне, флейте, саксофоне, фортепиано, гитаре. В родном городе выступал в составе таких коллективов, как «Электрон», «Поющие Гитары» и «Самоцветы». С 1975 года Юрий Петерсон стал участником ВИА «Пламя».

Одной из наиболее известных песен в его исполнении стала композиция «Снег кружится». Он также известен по песням «Идет солдат по городу», «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда», «Это говорим мы», «Скажи — скажи» и «Берег моря».

5 августа умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин. Российскому композитору был 81 год.

