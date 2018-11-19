Бард Борис Полоскин умер после тяжелой болезни

Советский и российский автор-исполнитель Борис Полоскин умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте клуба песни «Восток», одним из основателей которого был музыкант.

Полоскину было 86 лет. Отмечается, что он скончался 17 ноября после тяжелой болезни.

«Он был одним из тех, кто стоял у истоков клуба и был ему предан всю свою такую насыщенную работой, песнями, стихами и путешествиями жизнь. Мы слушали его песни по радио, телевидению, на фестивалях и концертных площадках в его неповторимом исполнении», — говорится в объявлении.

Время и место церемонии прощания и похорон будут объявлены позже.

Полоскин родился в Ленинграде в 1932 году. Он окончил Ленинградский политехнический институт имени Калинина по специальности «инженер-исследователь». В студенческие годы Полоскин увлекся музыкой, играл на семиструнной гитаре. В его дискографии восемь альбомов.