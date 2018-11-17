Умер Евгений Осин

Певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет, сообщается в Telegram-канале НТВ.

Известно, что артист скончался у себя дома. Официально причина смерти не раскрывается

Как сообщается на сайте телеканала, у Осина в прошлом году диагностировали последнюю стадию алкоголизма, его отправили на лечение в одну из клиник в Таиланде. К этому времени он практически не мог самостоятельно передвигаться. В мае 2018-го артист в интервью рассказывал, что заменил спиртное мотоспортом, однако вскоре он попал сразу в две аварии за неделю: одна произошла на заправке, второй раз он врезался в трактор.

По данным телеканала РЕН ТВ, артист, вероятно, умер от остановки сердца, вызванной употреблением алкоголя. Тело обнаружила его сестра Альбина: женщина приехала к Осину, когда он перестал выходить на связь.

Кроме того, коллеги певца рассказывали о серьезных проблемах с его здоровьем в марте, когда после аварии он начал выпивать. Врачи диагностировали у него острую интоксикацию и гепатит. «Рука, которую он повредил в аварии, гниет. Почки отказывают. Ноги отказывают. С ногами у него и раньше были проблемы. Врачи ему говорили: "Ни в коем случае не пить"», — рассказывал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Евгений Осин — советский и российский певец, музыкант, автор песен. Известен как автор хитов «А когда на море качка» и «Плачет девочка в автомате». В 1996 году выступал во время предвыборной компании Бориса Ельцина, когда первый президент России поднялся на сцену и станцевал вместе с артистами.

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