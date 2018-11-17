Названы дата и место похорон Евгения Осина

Певца Евгения Осина похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщил музыкальный продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram.

Он назвал эту информацию предварительной.

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Осин умер в субботу у себя дома. Причина смерти пока не раскрывается. Тело обнаружила сестра певца Альбина: она приехала к нему, когда тот перестал выходить на связь.

Сообщалось, что в последние годы музыкант страдал от алкоголизма, врачи диагностировали у него последнюю стадию зависимости. Пристрастие к спиртному сильно подорвало здоровье исполнителя.

Евгений Осин — советский и российский певец, музыкант, известен как автор хитов «А когда на море качка» и «Плачет девочка в автомате». В 1996 году участвовал в предвыборной кампании Бориса Ельцина, и первый президент России поднялся на сцену и станцевал вместе с артистами.

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