Квартиру певца Евгения Осина обокрали его гости

Российский певец Евгений Осин обратился в полицию с заявлением о краже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в четверг, 13 апреля.

По словам собеседника агентства, Осин обвиняет в краже личных вещей знакомых, которых он пригласил в свою квартиру в Москве. «По словам артиста, это случилось сразу после ухода трех его знакомых, двух женщин и мужчины, с которыми он устроил застолье», — заявил источник.

Отмечается, что у музыканта пропали пять мобильных телефонов и деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.

В октябре прошлого года Осин рассказал о своей дружбе с артистом Микки Рурком. Днем ранее голливудский актер исполнил танец под песню Осина «Не верю».

52-летний Евгений Осин — автор таких песен, как «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо», «Попутчица». В конце 1980-х он пел в группе «Дед Мороз», а затем был фронтменом «Браво» после ухода из этой группы Жанны Агузаровой. В 1990-х начал сольную карьеру.