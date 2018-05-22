Певец Евгений Осин разбился на мотоцикле

Певец Евгений Осин попал в ДТП. Об этом сообщает mk.ru.
Осин разбился на новом мотоцикле, когда ехал в ГИБДД для того, чтобы поставить его на учет. Авария произошла около супермаркета на выезде на Карамышевскую набережную.
Исполнитель отделался легкими травмами — мотоцикл придавил ему ногу. Прибывшая на место происшествие скорая диагностировала у артиста перелом пальца на ноге.
Отмечается, что Осин отказался от госпитализации и все же отправился в ГИБДД. «Упал из-за собственной невнимательности», — прокомментировал случившееся певец.
В августе 2017 сообщалось, что Осин пропал без вести.
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