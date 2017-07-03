У певца Евгения Осина отнялись ноги

У российского музыканта Евгения Осина отказали ноги. Об этом он сообщил порталу Starhit в понедельник, 3 июля.

По словам певца, это произошло из-за проблем с позвоночником. «Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Вдобавок у меня сломано плечо — неудачно ударился о бетонную стену в прошлом месяце», — рассказал Осин.

Исполнитель добавил, что ему требуется ударно-волновая терапия, но у него нет денег даже на консультацию. «Работы у меня нет, авторских перечислений тоже. Остается только просить помощи у людей», — посетовал он.

В мае Осин сообщил в интервью dni.ru, что не может выступать из-за проблем с ногами. «Мне больно стоять, сидеть, а порой и спать. Мое врожденное плоскостопие обострилось, нужно лечить. Я этим и занимаюсь», — рассказал певец.

В апреле сообщалось, что Осин обратился в полицию с заявлением о краже. У музыканта пропали пять мобильных телефонов и деньги после того, как он пригласил трех знакомых на застолье в свою квартиру в Москве.

52-летний Евгений Осин — исполнитель таких песен, как «Плачет девушка в автомате», «Не верю», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо», «Попутчица». В конце 1980-х он пел в группе «Дед Мороз», а затем был фронтменом «Браво» после ухода из этой группы Жанны Агузаровой. В 1990-х начал сольную карьеру.