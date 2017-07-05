Певица Наталья Штурм обвинила Осина в попрошайничестве из-за алкоголизма

Певец Евгений Осин жалуется на отнявшиеся ноги и перелом плеча, чтобы собрать с поклонников деньги на покупку алкоголя, заявила российская эстрадная исполнительница Наталья Штурм. Она опубликовала в среду, 5 июня, пост в Instagram, в котором призвала не перечислять музыканту никаких сумм.

«Знайте, эти деньги не на лечение, а на смерть. Диагноз врача — цирроз печени и не только», — написала Штурм. Певица отметила, что вызвала Осину врачей и оплатила для него одноместную палату в частной клинике, однако музыкант не согласился на госпитализацию.

A post shared by Natalia Shturm (@nataliashturm) on Jul 4, 2017 at 2:42pm PDT

«Одно не понимаю: зачем обманывать поклонников, зрителей, читателей, если тебе не надо на лечение ног, тебе, Женя, надо просто на бутылку?» — возмутилась артистка. По словам Штурм, певцу удалось собрать с фанатов 200 рублей.

3 июня Осин объявил, что у него отнялись ноги из-за проблем с позвоночником. Артист подчеркнул, что ему требуется ударно-волновая терапия, но денег не хватает даже на консультацию. «Работы у меня нет, авторских перечислений тоже. Остается только просить помощи у людей», — посетовал он.

В апреле сообщалось, что Осин обвинил трех знакомых, которых пригласил на застолье в свою квартиру в Москве, в краже денег и пяти мобильных телефонов.

Наталья Штурм наиболее известна по таким композициям, как «Уличный художник», «Окончен школьный роман», «Странная встреча» и «Твой самолет». 51-летняя артистка написала такие романы, как «Сдохни, тварь, или Любовь цвета одиночества» и «Любовь цвета крови».

52-летний Евгений Осин — исполнитель таких песен, как «Плачет девушка в автомате», «Не верю», «Восьмое марта».

