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03:31, 9 июля 2026Путешествия

Россиянка описала Узбекистан словами «женщины сами решают, надо ли им покрывать голову»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Valeriy Kharitonov / Reuters

Российская тревел-блогерша Александра Коновалова описала Узбекистан словами «женщины сами решают, надо ли им покрывать голову». Об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

Она рассказала, что перед поездкой у нее сложилось неверное представление о стране из-за многочисленных постов блогеров. Именно поэтому она решила развеять популярные мифы об Узбекистане. По ее словам, страна интересна далеко не только Самаркандом и Бухарой.

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Одним из главных стереотипов является представление, что в путешествии нельзя будет найти привычную еду. «Есть мнение, что в Ташкенте очень трудно питаться, потому что повсюду один сплошной плов. На мой взгляд, это тоже не так. Да, плов повсюду. Но это же национальное блюдо и нематериальное наследие Узбекистана! Важно сказать и то, что в Узбекистане легко найти современные рестораны, где подают блюда международной кухни», — пишет Коновалова.

К тому же, в Узбекистане, по мнению автора блога, можно одеваться как хочешь. «Блогеры меня убедили, что узбеки — очень религиозный народ. На самом деле всем все равно, как ты одет. И кстати, местные женщины сами решают, надо ли им покрывать голову. А навязывание религиозных обычаев в Узбекистане вообще запрещено», — подчеркнула она. Также тревел-блогерша назвала стереотипом убеждение, что страна застряла в СССР.

Ранее россиянка описала одну привычку жителей Узбекистана фразой «можно посчитать бестактным». Она писала об обсуждении возраста и зарплаты при первом знакомстве.

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