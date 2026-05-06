Россиянка описала одну привычку жителей Узбекистана фразой «можно посчитать бестактным»

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в Узбекистане и рассказала о привычках местных жителей, которые могут показаться иностранцам странными. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В частности, автора публикации удивила привычка узбеков спрашивать собеседника про возраст и зарплату при первом знакомстве. «Кто-то может посчитать такое бестактным. Но в Узбекистане это нормальный способ выстроить разговор. Возраст определяет, как к вам обращаться, какой тон уместен, кто кому должен уступить место», — такими фразами описала свой опыт общения с жителями этой страны россиянка.

Лисейкина также долго не могла понять, почему молодые узбеки при разговоре со старшими не смотрят им в глаза. Позже она выяснила, что прямой взгляд в глаза человеку старшего возраста в Узбекистане считается дерзостью и почти вызовом. А опустить глаза — признак уважения.

Кроме того, россиянке показалась странной привычка узбеков говорить «хорошо» или «потом», лишь бы не отказать. «Все дело в гостеприимстве: они искренне считают, что отказом обидят собеседника. По мне, невыполненные обещания обижают сильнее», — констатировала путешественница.

Среди других привычек, о которых рассказала автор, — торговаться на рынках, подавать на стол перед едой сладости, никогда не переворачивать лепешку, желать приятного аппетита незнакомцам и есть руками.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о жизни женщин в узбекских селах. По ее словам, решения в местных семьях принимают старшие — муж, свекор и свекровь.

