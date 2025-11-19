Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 19 ноября 2025Путешествия

Россиянка описала жизнь женщин в селах Узбекистана фразой «свобода строго ограничена»

Алина Черненко

Фото: China Photos / Getty Images

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала в Узбекистане и рассказала о жизни женщин в местных селах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что во время путешествия по стране хозяин одного из отелей в Бухаре пригласил ее в гости в дом своего брата на плов. Там у россиянки была возможность понаблюдать за тем, как живут обычные люди.

Материалы по теме:
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022
Самый вкусный плов, любовь к русским и красивые мужчины. Почему Узбекистан стал приманкой для туристов из России?
Самый вкусный плов, любовь к русским и красивые мужчины. Почему Узбекистан стал приманкой для туристов из России?
25 апреля 2024

На первый взгляд кажется, что женщине в узбекском доме принадлежит все, отметила Лисейкина, однако внутри семьи ее свобода строго ограничена. «Решения принимают старшие — муж, свекор, свекровь. Молодая жена, келин, должна слушаться, вставать раньше всех и ложиться последней. Вставать, когда в комнату заходит муж. Говорить тихо. Не спорить», — такими фразами описала она увиденное.

Путешественница добавила, что женщины в узбекских селах должны спрашивать разрешения, если они хотят сходить в гости к родителям. Выходить одной на улицу у них тоже не принято. При этом в доме женщину-хозяйку уважают.

«Мужчина не должен повышать голос. А если у жены родился сын, ее положение в семье заметно укрепляется. Но уважение в глазах свекрови еще нужно заслужить», — констатировала россиянка.

Ранее другая тревел-блогерша побывала в Узбекистане и описала жизнь местных женщин фразой «восхищаюсь, но жить так не смогу». В частности, по словам россиянки, высшее образование они могут получить только при условии, что мужья его оплатят.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны привели подробности об атаке ВСУ по Воронежу

    Россиянин поплатился за опубликованные 10 лет назад в интернете картинки с сатаной

    В США назвали организаторов коррупционного скандала на Украине

    Известная 44-летняя супермодель обнажила грудь для фото

    В российском регионе скорая приехала к упавшему в обморок подростку через полтора часа

    Россиянка описала жизнь женщин в селах Узбекистана фразой «свобода строго ограничена»

    Бойцы СВО с оружием записали видео с передовой из-за одного решения чиновников

    Найден неочевидный способ снизить риск диабета и сердечных заболеваний

    В Китае назвали пощечиной премьеру Японии реакцию США и России на ее заявления о Тайване

    Мединский рассказал о профессиональных украинцах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости