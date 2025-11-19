Россиянка описала жизнь женщин в селах Узбекистана фразой «свобода строго ограничена»

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала в Узбекистане и рассказала о жизни женщин в местных селах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что во время путешествия по стране хозяин одного из отелей в Бухаре пригласил ее в гости в дом своего брата на плов. Там у россиянки была возможность понаблюдать за тем, как живут обычные люди.

На первый взгляд кажется, что женщине в узбекском доме принадлежит все, отметила Лисейкина, однако внутри семьи ее свобода строго ограничена. «Решения принимают старшие — муж, свекор, свекровь. Молодая жена, келин, должна слушаться, вставать раньше всех и ложиться последней. Вставать, когда в комнату заходит муж. Говорить тихо. Не спорить», — такими фразами описала она увиденное.

Путешественница добавила, что женщины в узбекских селах должны спрашивать разрешения, если они хотят сходить в гости к родителям. Выходить одной на улицу у них тоже не принято. При этом в доме женщину-хозяйку уважают.

«Мужчина не должен повышать голос. А если у жены родился сын, ее положение в семье заметно укрепляется. Но уважение в глазах свекрови еще нужно заслужить», — констатировала россиянка.

Ранее другая тревел-блогерша побывала в Узбекистане и описала жизнь местных женщин фразой «восхищаюсь, но жить так не смогу». В частности, по словам россиянки, высшее образование они могут получить только при условии, что мужья его оплатят.