Путешествия
07:50, 5 сентября 2025

Тревел-блогерша описала узбекских женщин фразой «восхищаюсь, но жить так не смогу»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: MehmetO / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала в Узбекистане и описала жизнь местных женщин фразой «восхищаюсь, но жить так не смогу». Об этом она рассказала в личном блогер «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен».

По словам автора материала, она посетила Ташкент, Бухару и Хиву, а также настоящие узбекские кишлаки. От особенностей жизни узбечек ей стало не по себе, призналась россиянка. К примеру, женщины там рано выходят замуж — начиная с 18 лет. «Еще вчера она играла с подругами, а сегодня уже стала женой, хозяйкой, будущей матерью», — объяснила она.

Кроме того, в Узбекистане запрещена совместная жизнь до брака, а высшее образование можно получить только при условии, что муж оплатит. «Получается, наличие образования и будущее девушек напрямую зависит от мужа: захочет он оплатить учебу — будет диплом. Не захочет — дорога закрыта», — заявила блогерша.

Настоящий культурный шок она испытала, узнав, что в кишлаках дома бывают с полами из земли или цемента, а кухня находится на улице. При этом женщинам приходится содержать помещения в чистоте и порядке.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц. Она констатировала, что их легко отличить по запаху духов.

