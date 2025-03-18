Россиянка побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц

Российская путешественница побывала в Италии и раскрыла одно из отличий местных женщин от соотечественниц. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, женщин из двух стран легко отличить по запаху духов — россиянки предпочитают популярные и узнаваемые ароматы, а итальянки ценят уникальность и эксклюзивность. «Они не следуют за толпой — они создают свой собственный, уникальный образ. Это проявляется не только в выборе парфюма, но и в одежде, в быту, в повседневной жизни», — заметила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла отношение к соотечественникам во всех 12 странах, которые ей удалось посетить за год. Она отметила любезность и доброжелательность людей в Азербайджане, Узбекистане, Турции, Франции и Исландии.