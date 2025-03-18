Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 18 марта 2025Путешествия

Россиянка побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Oleg_P / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница побывала в Италии и раскрыла одно из отличий местных женщин от соотечественниц. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, женщин из двух стран легко отличить по запаху духов — россиянки предпочитают популярные и узнаваемые ароматы, а итальянки ценят уникальность и эксклюзивность. «Они не следуют за толпой — они создают свой собственный, уникальный образ. Это проявляется не только в выборе парфюма, но и в одежде, в быту, в повседневной жизни», — заметила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла отношение к соотечественникам во всех 12 странах, которые ей удалось посетить за год. Она отметила любезность и доброжелательность людей в Азербайджане, Узбекистане, Турции, Франции и Исландии.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    Москвичам назвали срок таяния снега

    Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в топе с голым животом

    Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ в лесных массивах Курской области

    Путин лично поздравил Белоусова с Днем Рождения

    Москвичей предупредили о возвращении зимних морозов

    Дело экс-замминистра обороны России Тимура Иванова отказались передавать в Мособлсуд

    В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам

    ВС России захватили турецкий Kirpi II

    Россиянка побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше