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09:05, 4 февраля 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша побывала в 12 странах за год и раскрыла отношение к русским

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sorbis / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала в 12 странах за год и раскрыла отношение местных жителей к русским. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Китайцы считают нас лучшими друзьями, надежными партнерами по бизнесу, а наша внешность для них служит идеалом красоты благодаря славянскому типу лица, светлым волосам и глазам», — начала она с Поднебесной.

Также блогерша отметила любезность и доброжелательность людей в Азербайджане, Узбекистане, Турции, Франции, Исландии.

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Противоположная ситуация в Норвегии, заметила россиянка. Хотя открытую неприязнь никто не высказывал, страна запретила въезд русским туристам. А вот в Швеции и Армении отношение к россиянам теплое. «Из Еревана я полетела в Венецию и путешествовала по Италии. Итальянцы как всегда, в меру рады туристам, ведь они никогда не были сверхгостеприимными, они у себя на первом месте», — объяснила она.

В Словении достаточно много русских людей, как и русских кафе и ресторанов, поделилась блогерша. В Венгрии к россиянам относятся уважительно, заверила она.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Исландии и описала местную еду словами «придется разориться». Сливочный крем-суп с лобстерами и лангустинами в популярном ресторане Рейкьявика обошелся ей почти в две тысячи рублей.

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