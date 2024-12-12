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07:28, 12 декабря 2024Путешествия

Россиянка побывала в Исландии и описала местную еду словами «придется разориться»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Pyty / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница побывала в Исландии и рассказала, что на местную еду туристам «придется разориться». Своим опытом она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор решила попробовать национальное блюдо под названием хюмарсупа в популярном ресторане Рейкьявика. Сливочный крем-суп с лобстерами и лангустинами оказался вкусным, но совсем не сытным. При этом само блюдо стоило почти две тысячи рублей.

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«Я не сразу поняла, зачем нам принесли так много хлеба и сливочное масло — думала, чтобы дополнить вкус, — отметила блогерша. — Сначала отказалась и предложила съесть мою порцию ребятам, а потом передумала и все съела сама, чтобы не остаться голодной после такого жидкого обеда».

Россиянка пошутила, что в следующую поездку она будет заказывать сразу все блюда из меню, чтобы наесться. «Видимо, придется разориться», — заключила она.

Ранее другая путешественница посетила рынок в Таиланде и купила ужин на четверых за тысячу рублей. В ее наборе оказались утка по-пекински и жареная курица.

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