Россиянка побывала на рынке в Таиланде и раскрыла набор блюд за 1000 рублей

Российская путешественница побывала на рынке в Таиланде и раскрыла, какой набор блюд ей удалось купить за 1000 рублей. Своим опытом она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По словам автора, в такую сумму ей обошелся ужин на четверых человек. В качестве основного блюда она выбрала утку по-пекински за 120 батов (около 360 рублей) и жареное куриное бедро за 30 батов (90 рублей).

Кроме того, туристка купила спринг-роллы с овощами и «пирожки» из разных видов зелени, смешанных с крахмалом. «Все это довольно безвкусное само по себе, но с соусом прикольно», — отметила она. Эти закуски обошлись ей в 140 батов (430 рублей).

В качестве десерта россиянка выбрала сладкие шарики с рисовой начинкой в кокосовом соусе (25 батов — 75 рублей), кокосовое суфле (30 батов — 90 рублей) и сладкий рис с манго (80 батов — 240 рублей).

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Германии и раскрыл набор продуктов за 10 тысяч рублей. В него он включил хлеб, колбаски и огурцы с помидорами.