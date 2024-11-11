Россиянин побывал на рынке в Германии и описал набор продуктов на 10 тысяч рублей

Российский путешественник побывал в Германии, сходил на местный рынок и описал набор продуктов на 100 евро (около 10 тысяч рублей). Своей историей он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что за 2 евро (около 200 рублей) на рынке можно купить свежий батон, за 25-35 евро (примерно 2,6-3,6 тысячи рублей) — 1 килограмм колбасок, за 4-4,5 евро (около 422-475 рублей) — 1 килограмм огурцов или помидоров. Россиянин посчитал, что на 100 евро получится купить 50 батонов хлеба, либо 4 килограмма колбасы и сосисок, либо 25 килограммов огурцов.

Он также отметил, что, помимо продуктов, на немецком рынке продавались одежда и бытовая химия. «Осеннюю ветровку можно было купить за 12 евро (примерно 1,2 тысячи рублей), а женский пеньюар — за 10 евро (примерно 1 тысяча рублей). Таким образом, три ветровки стоили почти как 1 килограмм колбасок — 35 евро (примерно 3,6 тысячи рублей). Цены на одежду такие низкие, потому что это все — турецкий текстиль низкого качества», — пояснил автор.

Кроме того, путешественник нашел в продаже стиральный порошок за 10 евро (около 1 тысячи рублей) и четырехлитровую канистру моторного масла за 30 евро (около 3 тысяч рублей).

Ранее этот же тревел-блогер описал супермаркет в Германии фразой «пенсионеры набирают полные тележки еды». По его словам, стоимость товаров в немецком магазине была совсем не низкой.

