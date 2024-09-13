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09:03, 13 сентября 2024Путешествия

Россиянин описал супермаркет в Германии фразой «пенсионеры набирают полные тележки еды»

Фото: Michael Bihlmayer / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер побывал в Германии, зашел в местный супермаркет и раскрыл цены на продукты. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации заметил, что стоимость немецких товаров совсем не низкая. Однако у местных пенсионеров остается достаточно денег даже после оплаты налогов, коммунальных услуг и прочих сборов.

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«Поэтому неудивительно, что немецкие пенсионеры могут себе позволить путешествовать по миру. Или когда заходят в супермаркет, спокойно набирают полные тележки еды», — такими фразами описал увиденное россиянин.

По его словам, килограмм свиного фарша в немецком магазине стоит 7 евро (около 700 рублей), тушка курицы весом 1,5 килограмма — 9,5 евро (около 950 рублей), хлеб размером с батон бородинского хлеба — 1,29 евро (около 130 рублей), литр молока — от 1,99 евро (около 199 рублей), упаковка плавленого сыра — 3,29 евро (около 330 рублей), шоколадный батончик «Сникерс» — 2,69 евро (около 270 рублей), а пачка сухарей — 3 евро (около 300 рублей).

«То, что продукты в Германии стоят дорого, совсем не значит, что они высокого качества. Если немцы хотят именно качественных продуктов, они идут за ними в "эко-магазины", где цены еще выше (но там зато и качество)», — подчеркнул путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер признался, что цены на немецком рынке «не для русского человека». Он пояснил, что там фермеры продают экологически чистые продукты, стоимость которых «запредельная».

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      Алина Черненко
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