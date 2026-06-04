В Госдуме призвали к одному связанному с майнингом и ИИ шагу

Депутат Селезнев: Нужно законодательно развести ИИ и майнинговую инфраструктуру

Необходимо законодательно развести центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ) и майнинговую инфраструктуру, считает депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Майнинг и искусственный интеллект — это две разные сущности по своей полезности для налоговой системы, бюджетной системы, технологического и социального развития. Поэтому точно нельзя их совмещать», — заявил Селезнев.

По словам парламентария, действующее законодательство уже предусматривает, что в реестре центров обработки данных майнингу не место.

«Майнинг должен быть в реестре майнеров. Это абсолютно точно», — подчеркнул он.

Селезнев также высказался о перспективах собственной генерации для Центров обработки данных (ЦОД). По его словам, формальных ограничений нет, но экономика таких проектов остается сложной. С подходами, которые необходимы для получения высшей категории надежности, отметил депутат, собственная генерация будет очень дорогой.

Между тем он добавил, что для проектов с собственной генерацией необходимо делать исключения в регулировании, чтобы на них не распространялись избыточные надбавки розничного рынка.

Ранее замглавы Минцифры Евгений Филатов заявил, что более скромные, чем ранее, темпы роста ЦОД в России связаны с отложенным эффектом ввода мощностей из-за высокой ключевой ставки, а также ограничениями, связанными с энергодефицитом в больших городах.