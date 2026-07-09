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04:01, 9 июля 2026Интернет и СМИ

Неумение носить каблуки сыграло злую шутку с девушкой через 10 минут после окончания вуза

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Hanz2881 / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Seaeaglefog рассказала, как ее неумение носить каблуки стоило ей здоровья. Она уточнила, что носила туфли всего пару раз в жизни.

«Вчера я получила степень магистра. По этому случаю надела туфли на 10-сантиметровых каблуках. Выйдя из комнаты после последнего устного экзамена и официального получения наивысшего балла, я направилась к лестнице. И, конечно же, моя пятка соскользнула, и я упала вниз. Сломала большеберцовую кость, но все равно попыталась встать и пойти, потому что просто лежать было слишком унизительно», — рассказала 24-летняя девушка.

В итоге вместо красивых фотографий с выпускного она обзавелась десятком снимков, сделанных ее братом. Тот запечатлел, как его сестра сидела в приемном отделении в травмпункте, где ей наложили гипс.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как впервые пришла в гости к новой подруге и опозорилась перед всей ее семьей. Решив воспользоваться туалетом, она смыла воду, и унитаз мгновенно засорился — смесь воды и фекалий поднялась до опасного уровня.

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