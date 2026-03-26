Студентка впервые пришла в гости к новой подруге и опозорилась перед всей ее семьей

Пользовательница Reddit с ником Car_Latte рассказала, как оконфузилась в доме своей новой подруги Мэйси. Студентка пришла туда впервые, чтобы вместе с другой девушкой сделать уроки.

«В какой-то момент я спросила Мэйси, какой туалет лучше всего подходит для того, чтобы сходить по-большому. Она хихикнула и сказала, что любой, указав на один из них. Я зашла, сделала свои дела, и тут... возникла серьезная ситуация. Я подумывала попросить у нее нож для фекалий, но сочла это неловким», — написала девушка.

Она смыла воду, и унитаз мгновенно засорился — смесь воды и фекалий поднялась до опасного уровня. Гостья позвонила подруге, чтобы та принесла ей вантуз. Она не знала, где его взять, а потому подключила к решению проблемы сначала мать, а затем и отца. В итоге совместными усилиями был найден старый вантуз, оказавшийся чересчур хлипким и не способным решить проблему такого масштаба.

Спустя четверть часа подруги отправили бойфренда Мэйси в хозяйственный магазин за более качественным вантузом. Поначалу они даже рассматривали вариант с приобретением троса для прочистки труб, но их в продаже не нашлось.

Он вернулся с новым вантузом, благодаря которому на устранение засора ушли считанные минуты. Однако возникла другая проблема: вода стала смываться слишком медленно. Это подтвердила и подруга автора.

«Я не спала до трех утра, ворочаясь с боку на бок, чувствуя себя ужасно. Неужели я сломала его? Теперь мне осталось пойти на занятия и узнать, все ли в порядке, или меня будут знать как девчонку, которая ломает унитазы», — заключила студентка.

