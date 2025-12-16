Парень нашел неожиданный способ устранить засор после похода в туалет

Пользователь Reddit с ником TheRealReapz рассказал о том, как оконфузился в гостях у друга. По его словам, до этого у него был «ужасный запор», из-за которого он не ходил в туалет несколько дней.

«Съев горсть кислых Skittles, я почувствовал позыв и направился в туалет. (...) Потом эта гадость никак не хотела смываться. Я спустил воду дважды, но это не помогло, и я понял, что должен разобрать эту махину. Оглядевшись, я обнаружил, что нет ни ершика для унитаза, ни ножа для фекалий, ни вешалки для одежды. Я был в полной заднице», — пожаловался автор.

Дальнейшие попытки смыть воду привели к тому, что в унитазе образовался гигантский засор, который автор описал фразой «вихрь из мерзости». И в этот момент в дверь постучал хозяин дом, решивший уточнить, все ли у его друга в порядке. Осознав, что вся семья в доме слышит, как он раз за разом смывает воду, парень перешел к экстремальным мерам.

«Я запаниковал и сделал единственное логичное, что пришло мне в голову. Я ударил эту какашку кулаком. Ударил как следует и размозжил. Эта штука была прочной, но в конце концов развалилась. Я вытер одну руку туалетной бумагой, а другой смыл воду, и у меня наконец-то получилось. Спустя, как мне показалось, минут 30, я вышел, хорошенько вымыв руки. Но это не помогло — они несколько дней ужасно пахли», — заключил автор.

