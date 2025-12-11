Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:31, 11 декабря 2025Интернет и СМИ

Девушка попробовала любимые хлопья из детства и превратилась в «бочку с фекалиями»

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Brent Hofacker / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Liberatedhusks пожаловалась на последствия своей ностальгической попытки освежить в памяти вкус любимых воздушных пшеничных хлопьев из детства. Она уточнила, что в тот период они считались для ее бедной семьи деликатесом.

«Я с трудом нашла их в магазине и поэтому купила сразу две пачки. На следующий день я съела большую тарелку. Не прошло и часа, как у меня заболел живот. Меня тошнило все сильнее, за три часа меня вырвало четыре раза. В течение всего дня живот издавал ужасные булькающие звуки и болел», — пожаловалась девушка.

Следующий день, по ее словам, был наполнен агонией. У автора началась сильная кислая отрыжка, живот округлился и стал болезненным на ощупь.

«Я даже ходить не могла, не всхлипывая от боли. Ужасные булькающие звуки внутри меня просто кошмарны. Все внутри меня трясется, как будто я бочка с фекалиями. На второй день начала подниматься температура. Что я наделала? Я поискала в интернете "боль в желудке от воздушной пшеницы" и теперь чувствую себя полным идиотом. Видимо, в какой-то момент у меня развилась ужасная аллергическая реакция на эту пшеничную гадость», — рассказала о своей догадке автор.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив целый галлон жидкости — около 3,79 литра. После этого он превратился в «уродливый фонтан фекалий».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «82 процента украинцев требуют соглашения». Трамп призвал Зеленского быть реалистом и трезво оценить обстановку

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Замеченного на концерте экс-главу МИД Украины раскритиковали

    Европа оценила ход переговоров по Украине

    Европейцы раскрыли свое отношение к Трампу

    Бывший российский следователь оказался сексуальным маньяком

    Юрист раскрыла связанную с Roblox схему мошенничества

    У российской границы заметили дрон-разведчик НАТО

    Первая ракетка мира Соболенко высказалась о смене гражданства

    Российская тревел-блогерша рассказала о способах сэкономить в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok