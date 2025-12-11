Девушка попробовала любимые хлопья из детства и превратилась в «бочку с фекалиями»

Пользовательница Reddit с ником Liberatedhusks пожаловалась на последствия своей ностальгической попытки освежить в памяти вкус любимых воздушных пшеничных хлопьев из детства. Она уточнила, что в тот период они считались для ее бедной семьи деликатесом.

«Я с трудом нашла их в магазине и поэтому купила сразу две пачки. На следующий день я съела большую тарелку. Не прошло и часа, как у меня заболел живот. Меня тошнило все сильнее, за три часа меня вырвало четыре раза. В течение всего дня живот издавал ужасные булькающие звуки и болел», — пожаловалась девушка.

Следующий день, по ее словам, был наполнен агонией. У автора началась сильная кислая отрыжка, живот округлился и стал болезненным на ощупь.

«Я даже ходить не могла, не всхлипывая от боли. Ужасные булькающие звуки внутри меня просто кошмарны. Все внутри меня трясется, как будто я бочка с фекалиями. На второй день начала подниматься температура. Что я наделала? Я поискала в интернете "боль в желудке от воздушной пшеницы" и теперь чувствую себя полным идиотом. Видимо, в какой-то момент у меня развилась ужасная аллергическая реакция на эту пшеничную гадость», — рассказала о своей догадке автор.

