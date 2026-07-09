49-летняя Шакира в бикини попала в объективы папарацци и вызвала споры в сети

Колумбийская певица Шакира в откровенном виде попала в объективы папарацци и вызвала споры в сети. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) новостного агентства Backgrid.

49-летнюю знаменитость запечатлели на пляже в Майами, штат Флорида, США. Шакира предстала перед камерами в ярко-красном бикини, оформленном бахромой. При этом она подобрала к купальнику солнцезащитные очки с фиолетовыми линзами и распустила волосы.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу естественной внешности звезды. «Годы настигли ее», «Что с ней случилось? Ее формы стали такими объемными», «Это действительно Шакира? Не могу в это поверить», «Красивая женщина, но у нее нет вкуса. Ее одежда как будто была куплена в винтажном магазине, в том числе и бикини», «Она выглядит потрясающе», «Красивая женщина с красивым телом и душой», «На этих снимках она смотрится шикарно», — рассуждали они.

В июне сообщалось, что Шакира привлекла внимание фотографов образом в ультракоротком платье во время прогулки по Майами-Бич.

