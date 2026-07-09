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Из жизни
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03:31, 9 июля 2026Из жизни

Учительница рисования совратила трех школьников и дала им наркотики

В США учительница рисования вела со школьниками переписку интимного характера
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: MAKSYM CHUB / Shutterstock / Fotodom

В штате Техас, США, 28-летней Хейли Кристе Радабо предъявили новые обвинения из-за непристойных отношений с учениками. Об этом сообщает Texas Scorecard.

Радабо была учительницей рисования в средней школе имени Барбары Буш. Впервые ее задержали в мае, выпустили на свободу под залог, а в начале июля арестовали вновь.

По данным следствия, учительница совратила как минимум трех школьников. Она вела с ними разговоры о сексе, отправляла фотографии интимного характера, а также давала им наркотики.

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Одной из жертв Радабо стал 14-летний мальчик. Он заявил, что из-за действий учительницы испытывал омерзение и не мог нормально спать.

Ранее сообщалось, что в штате Западная Австралия смягчили обвинения учительнице, которая совратила 12-летнего ученика и родила от него ребенка. Она состояла с ним в связи с октября 2024 года по декабрь 2025-го.

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