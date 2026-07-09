Учительница рисования совратила трех школьников и дала им наркотики

В США учительница рисования вела со школьниками переписку интимного характера

В штате Техас, США, 28-летней Хейли Кристе Радабо предъявили новые обвинения из-за непристойных отношений с учениками. Об этом сообщает Texas Scorecard.

Радабо была учительницей рисования в средней школе имени Барбары Буш. Впервые ее задержали в мае, выпустили на свободу под залог, а в начале июля арестовали вновь.

По данным следствия, учительница совратила как минимум трех школьников. Она вела с ними разговоры о сексе, отправляла фотографии интимного характера, а также давала им наркотики.

Одной из жертв Радабо стал 14-летний мальчик. Он заявил, что из-за действий учительницы испытывал омерзение и не мог нормально спать.

Ранее сообщалось, что в штате Западная Австралия смягчили обвинения учительнице, которая совратила 12-летнего ученика и родила от него ребенка. Она состояла с ним в связи с октября 2024 года по декабрь 2025-го.