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Умер автор песни «Снег кружится»

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Умер советский и российский композитор Сергей Березин. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте поэтессы Ларисы Рубальской.

«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля "Пламя". Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», — говорится в посте.

Причина смерти не уточняется. Народному артисту России был 81 год.

Сергей Березин родился 31 октября 1937 года в Москве. В 1973 году он начал работать в вокальном-инструментальном ансамбле «Самоцветы» под управлением Юрия Маликова, а в 1975 году создал группу «Пламя». Он был автором таких песен, как «Снег кружится», «Всюду только ты», «Осень», «Может, я тебя выдумал» и «Золотые шары». Композиции Березина входят в репертуар таких артистов, как Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров. Кроме того, он писал музыку для фильмов «Семейный ужин», «Адель», «Пирожки с картошкой» и «Крик в ночи».

8 мая скончался автор песен «Прекрасное далеко» и «Крылатые качели» Евгений Крылатов. Композитору было 85 лет.

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