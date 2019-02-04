Умер композитор «Войны и мира» и «Они сражались за Родину»

Российский композитор и дирижер Вячеслав Овчинников скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя Союза кинематографистов РФ Клима Лаврентьева.

Он пояснил, что автор музыкальных композиций умер вечером в понедельник, 4 февраля. Причина смерти не уточняется.

Вячеслав Овчинников родился 29 мая 1936 года в Воронеже. Он был студентом Музыкального училища имени Чайковского, а затем поступил в МГК имени Чайковского. Являлся членом Союза композиторов СССР и Союза кинематографистов СССР, а также народным артистом РСФСР. В 1996 году ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

За свою жизнь Овчинников написал музыку более чем к сорока фильмам. Он сочинил композиции для таких картин, как «Мальчик и голубь», «Иваново детство», «Война и мир», «Андрей Рублев», «Долгая счастливая жизнь», «Борис Годунов», «Они сражались за Родину», «Дворянское гнездо» и «Долгая счастливая жизнь».

26 января стало известно о смерти французского композитора Мишеля Леграна. Он скончался на 87-м году жизни.