Умер автор песен ансамбля «Песняры»

Умер белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА в субботу, 26 октября.

Как рассказали в Министерстве культуры Белоруссии, музыкант скончался после продолжительной болезни. Ему было 54 года.

Молчан родился родился 11 апреля 1965 года в Минске, в семье профессионального музыканта. В конце 80-х годов он вместе с поэтессой Валентиной Аколовой создал песенный цикл для оркестра «На рацэ Прыманцы», а в 1991 году его пригласили на работу в государственный ансамбль «Песняры» в качестве пианиста, аранжировщика и композитора. Семь лет спустя он стал музыкальным руководителем коллектива. За время сотрудничества с «Песнярами» Молчан написал такие композиции, как «Обманите меня», «Кума», «Стася», «Милая женщина».

Он также занимался общественной деятельностью в области защиты прав белорусских композиторов. Музыкант был главой совета Национального центра интеллектуальной собственности.

2 октября умер народный артист СССР, композитор Гия Канчели. Ему было 84 года.