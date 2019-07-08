Умер джазмен Герман Лукьянов

В возрасте 82-х лет скончался джазовый музыкант, композитор Герман Лукьянов. Об этом сообщает журнал «Dжаз.ру».

Артист умер 5 июля. Отмечается, что прощание с исполнителем пройдет 10 июля в 11:00 в Москве, в ритуальном зале при морге МЕДСИ на Пятницком шоссе.

Лукьянов был одним из ярких лидеров советского джазового движения 1960-80-х годов. В 60-х он выступал в составе трио с Леонидом Чижиком и Владимиром Васильковым, на протяжении двух лет, начиная с 1967-го руководил оркестром в джазовой школе-студии МВТУ, а в 1973–1974 годах был солистом и вторым дирижером эстрадно-симфонического оркестра Азербайджана. В 1978 году Лукьянов основал джазовый ансамбль «Каданс».

За свою музыкальную карьеру джазмен выпустил такие альбомы, как «Иванушка-дурачок», «Путь к Олимпу», «Какая снежная весна», «Знак блюза», «Черным по белому», «Постоянная величина». Последней пластинкой Лукъянова стала работа «ДоКаданс», записанная в 2012 году.

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