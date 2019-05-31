Умер джазовый певец Леон Редбоун

В Канаде на 70-м году жизни скончался джазовый музыкант Дикран Гобалян, известный под псевдонимом Леон Редбоун. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на семью артиста.

Артист умер в четверг, 30 мая. Причина смерти не называется.

Он был знаком с Бобом Диланом, которого поразила манера исполнения Редбоуна. Именно Дилан посоветовал журналу Rolling Stone обратить внимание на Редбоуна за год до того, как тот подписал свой первый контракт.

Всего за свою музыкальную карьеру исполнитель выпустил 15 альбомов, первый из которых назывался On the Track (1975).

Ранее в мае стало известно о смерти бразильского поп-певеца Габриэля Диниза. Музыкант погиб в авиакатастрофе. Ему было 28 лет. Дениз летел в бразильский город Масейо, чтобы поздравить с днем рождения свою девушку Каролину Кальхейру.