Поп-певец полетел на день рождения своей девушки и умер

Умер бразильский поп-певец Габриэль Диниз. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что артист погиб в авиакатастрофе в возрасте 28 лет. Он собирался посетить бразильский город Масейо, чтобы поздравить с днем рождения свою девушку Каролину Кальхейро. Всего жертвами крушения самолета над побережьем у города Сержипи стали три человека — певец и двое пилотов. Причина аварии пока не установлена.

За два дня до катастрофы Диниз опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с концерта в бразильском городе Фейра-ди-Сантана. В подписи под снимком поблагодарил фанатов за теплый прием и написал: «До следующей встречи, если на то будет божья воля».

С 2016 года Габриэль Диниз выпустил три студийных альбома. До начала сольной карьеры артист выступал в качестве вокалиста в таких группах, как Forró na Farra и Cavaleiros do Forró. Наибольшую известность ему принес сингл Jenifer. Клип на эту песню за восемь месяцев собрал 237 миллионов просмотров на YouTube.