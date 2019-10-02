Умер композитор фильмов «Кин-дза-дза» и «Мимино»

Народный артист СССР, композитор Гия Канчели скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Отмечается, что Канчели умер после продолжительной болезни. Причина смерти не уточняется.

Гия Канчели написал музыку к таким фильмам, как «Не горюй!», «Кавказский пленник», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Паспорт», «Орел и решка» и «Фортуна». Также он писал музыку к спектаклям и получил известность благодаря симфоническим произведениям. Звание народного артиста СССР Канчели получил в 1988 году.

8 мая стало известно о смерти советского композитора Евгения Крылатова. Ему было 85 лет. Крылатов известен по таким песням, как «Крылатые качели», «Колыбельная медведицы», «Лесной олень» и «Прекрасное далеко».