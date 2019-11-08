Умер автор песен Иосифа Кобзона и Льва Лещенко

В Москве умер советский и российский композитор Юрий Маркелов. Об этом сообщает агентство «Москва» в пятницу, 8 ноября, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Музыканта нашли мертвым в квартире на Страстном бульваре. Причина смерти не уточняется. Маркелову было 69 лет.

Юрий Маркелов родился 4 августа 1950 года в Сталинграде. Он являлся автором камерно-симфонических произведений и руководил вокально-инструментальным ансамблем «Горицвет». Песню «С Днем Победы, капитан!», написанную Маркеловым на слова Григория Поженяна, исполнял Иосиф Кобзон. Другую его композицию «Кижи» пел Лев Лещенко.

За свою карьеру он создал более 20 альбомов. Кроме того, Маркелов писал музыку для таких мультипликационных фильмов, как «Миссия пришельцев» и «Оптический контакт».

26 октября стало известно о смерти белорусского композитора-песенника Олега Молчана. 54-летний музыкант скончался после продолжительной болезни.