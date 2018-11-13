Умер автор песен Кобзона

В Минске скончался народный артист СССР Игорь Лученок. Об этом во вторник, 13 ноября, в Facebook сообщил народный артист Белоруссии Анатолий Ярмоленко.
«Ушел в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Белоруссии Игорь Михайлович Лученок. Невосполнимая утрата. Соболезнования родным и близким. Искренняя скорбь в наших сердцах. Вечная память», — написал он.
Композитору было 80 лет.
Лученок работал в разных жанрах. Его произведения есть в репертуарах ВИА «Песняры», Иосифа Кобзона, Софии Ротару и Льва Лещенко.
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