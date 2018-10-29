Автор песен Лепса и Орбакайте попал в аварию и погиб

Композитор Владимир Бородин погиб в результате ДТП. Об этом в понедельник, 29 октября, во «ВКонтакте» сообщил его друг Николай Бирюков.

«Сегодня ночью в автомобильной аварии погиб наш близкий друг композитор Владимир Бородин. Сын Владимира и невестка находятся в тяжелом состоянии в больнице», — написал Бирюков.

Композитору было 52 года.

Авария произошла в Подмосковье. «На светофоре в их автомобиль на полном ходу въехала фура. Владимир сегодня под утро умер в реанимации, не приходя в сознание», — рассказал Бирюков ТАСС.

Бородин — автор песен таких эстрадных исполнителей, как Григорий Лепс, Кристина Орбакайте и Татьяна Буланова. Среди его композиций — «Поздний вечер в Сорренто», «До станции Зима», «Слезы на ладонях» и «Ангел-хранитель».

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