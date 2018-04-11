Умер автор хитов Киркорова Тончо Русев

Болгарский композитор Тончо Русев умер в возрасте 85 лет. Об этом в своем Instagram сообщил российский певец Филипп Киркоров.

«Печальная весть только что ко мне прилетела из Болгарии — не стало Великого Болгарского композитора — Тончо Русева, он скончался сегодня на 86 году жизни. Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность — «Синдбад-Мореход»... «Днем и Ночью», дуэт с Ани Лорак «Спроси у моря», и конечно же мою самую любимую и дорогую для меня песню, принесшую мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году — «ТЫ ТЫ ТЫ»! Спасибо, дорогой Тончо!», — написал Киркоров.

Певец передал соболезнования семье композитора и всему болгарскому народу, «которому дороги эти любимые песни, которые украшали болгарскую эстраду столько лет».

26 декабря 2017 года в США умер композитор Владимир Шаинский — автор многочисленных мелодий для детей. Ему было 92 года.

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