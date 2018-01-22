Композитора Владимира Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Церемония прощания с Владимиром Яковлевичем уже завершилась», — рассказал агентству сын музыканта Вячеслав.

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Гражданская панихида прошла 22 января в Московском доме композиторов. Проститься с Шаинским пришли замминистра культуры России Александр Журавский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, эстрадные артисты Лев Лещенко и Иосиф Кобзон.

Владимир Шаинский умер 26 декабря в США. Ему было 92 года. Представители российского Министерства культуры и вдова композитора договорились, что тело перевезут в Россию.

Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк.

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