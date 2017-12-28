Тело Шаинского вернут из США в Россию

Композитор Владимир Шаинский будет похоронен в России после 12 января 2018 года. К такой договоренности с вдовой умершего артиста пришли представители Минкульта России. Об этом передает ТАСС в четверг, 28 декабря.

«Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине. И уже достигнута предварительная договоренность, что он будет похоронен в России после 12 января. В настоящее время этот вопрос прорабатывается, детали будут известны позднее», — сообщил заместитель министра культуры Александр Журавский.

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Он добавил, что министерство «поддерживает контакт с вдовой Владимира Шаинского Светланой Владимировной».

Накануне супруга композитора объявила, что Шаинский не оставил завещания о месте похорон и поэтому будет погребен в США.

О смерти композитора после продолжительной болезни сообщалось 26 декабря. Шаинский известен как автор музыки ко многим советским мультфильмам, в том числе о Чебурашке. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк. Последние годы композитор жил в Сан-Диего, штат Калифорния.

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