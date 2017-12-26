Раскрыты подробности смерти Шаинского

Композитор Владимир Шаинский скончался в США. Об этом телеканалу «Звезда» во вторник, 26 декабря, рассказал его сын Вячеслав.

По его словам, артист умер 25 декабря в Сан-Диего после продолжительной болезни.

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«Подтверждаю смерть отца. Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря», — сообщил родственник артиста iz.ru.

Он добавил, что его отец боролся с онкологическим заболеванием. «Операция была давно. Был рак. Потом сделали ее, вроде бы состояние улучшилось. Но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят», — отметил Вячеслав.

О смерти Владимира Шаинского стало известно ранее во вторник. Композитор известен как автор музыки ко многим советским мультфильмам, в том числе про Чебурашку. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк.

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