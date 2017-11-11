Культура
 

Композитор Георгий Портнов умер на 90-м году жизни

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Георгий Портнов
Георгий Портнов

Старейший петербургский композитор, заслуженный деятель искусств России Георгий Портнов скончался на 90-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщили в Союзе композиторов Санкт-Петербурга.

Как отмечается, он ушел из жизни 8 ноября. Как пишет ТАСС, прощание с Портновым пройдет 13 ноября. После гражданской панихиды в Доме композиторов он будет похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.

«Уход Георгия Портнова — тяжелая потеря для нас. Он был выдающимся петербургским композитором и музыкально- общественным деятелем, личностью, с которой связана целая эпоха музыкальной жизни не только нашего города, но и всей страны», — сказал председатель организации Григорий Корчмар.

Портнов писал музыку к театральным спектаклям, много лет посвятил творчеству для детей. Он автор оперы «Король и Золушка», его музыка звучит в оперетте «Иосиф Швейк против Франца-Иосифа» и балете «Дочь снегов», в десятках фильмов, в том числе «На войне как на войне», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Даурия», «Старые стены».

Георгий Портнов был директором Ленинградского отделения Всесоюзного издательства «Советский композитор». В течение 20 лет работал главным музыкальным редактором Ленинградского радио, входил в руководство Кировского (Мариинского) театра, возглавлял музыкальную часть Пушкинского (Александринского) театра.

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