Умер лауреат «Эмми» Джон Хиллерман

Американский актер Джон Хиллерман скончался в Хьюстоне, штат Техас. Об этом его представитель Лори Де Вааль сообщила CNN в пятницу, 10 ноября.

Актеру было 84 года. Отмечается, что он умер по естественным причинам.

Хиллерман приобрел известность в США благодаря одной из главных ролей в криминальном телесериале «Частный детектив Магнум», выходившем с 1980-го по 1988 год. Он сыграл смотрителя Джонатана Хиггинса, помощника детектива Магнума в исполнении Тома Селлека. За эту роль 1982-м Хиллерман получил «Золотой глобус» и был четыре раза номинирован на «Эмми». Лауреатом телевизионной премии он стал в 1987 году.

Артист также снялся в фильмах «Бумажная луна», «Китайский квартал», «Последний киносеанс», «Киллеры» и «Всадник с высоких равнин». Помимо этого, Хиллерман сыграл в сериалах «Она написала убийство» и «Вокруг света за 80 дней».